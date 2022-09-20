الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مزارع بحروق فى مشاجرة بكفر شكر

مشاجرة
مشاجرة
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 وقعت  مشاجرة حادة بين مزارع  مع مجموعة أشخاص جيرانه بقرية البقاشين بكفر شكر، أصيب على إثرها بحروق متفرقة بجسده بسبب إلقاء زجاجة بنزين على حظيرة خاصته.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد احمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول  مزارع   مصاب بحروق متفرقة بجسده من الدرجة الأولى والثانية وتم نقله إلى مستشفيات القاهرة للتعامل مع الحالة وعلاجها.

تبين من خلال التحريات الأولية  بقيادة الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز كفر شكر أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات بين طرفين وأصيب خلالها مزارع  بحروق متفرقة وتم حجزه بأحد مستشفيات القاهرة للعلاج نتيجة إلقاء زجاجة بنزين مشتعلة من قبل الطرف ثانى .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على ثلاثة متهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة مزارع حروق متفرقة كفر شكر ستشفيات محافظة القاهرة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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