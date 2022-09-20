الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب بمدن البحيرة بعد خروج عربتى قطار عن القضبان

موقع الحدث
موقع الحدث
ads

خصصت محافظة البحيرة، أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بمدن ومراكز المحافظة بعد توقف حركة القطارات بخط السكة الحديد (القاهرة – الإسكندرية)، عقب خروج عربتي قطار ركاب قبل دخول محطة دمنهور الرئيسية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة: «منذ البلاغ بالحادث تم تخصيص أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بجميع المحطات بنطاق المحافظة لنقل الركاب لمكان توجههم مجانًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ».

وأشارت إلى توفير أتوبيسات تابعة للنقل الداخلي، لنقل ركاب قطار بمحطة إيتاي البارود بعد توقفه نتيجة توقف حركة القطارات علي خط ( القاهرة – الإسكندرية)، بعد خروج عربتي قطار الركاب القادم من مرسي مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد قبل دخول محطة دمنهور، بالإضافة لتوفير سيارات من مجمع مواقف دمنهور لنقل ركاب القطار للقاهرة.

توقف حركة القطارات بخط ركاب القاهرة الإسكندرية

توقفت حركة القطارات بخط ركاب "القاهرة- الإسكندرية" وذلك عقب خروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولى من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور  أثناء دخول محطة دمنهور، بمحافظة البحيرة. 

وشهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، خروج عربتي قطار ركاب بخط (القاهرة- الإسكندرية)، عن القضبان، أثناء دخول القطار محطة دمنهور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات وأسفر ذلك عن توقف حركة القطارات بالوجه البحري، وتجري حاليًا أعمال إعادة حركة القطارات مرة أخرى.

الدكتورة نهال بلبع القاهرة الإسكندرية بخط القاهرة توقف حركة القطارات توفير اتوبيسات خط القاهرة – الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2022/ 2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20-9-2022

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بدء محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة «تمويل الإرهاب»

مصادر: وزير النقل يصدر تعليمات بالتحقيق فى واقعة خروج قطار 774 بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والبحرين لعقد اتفاقية تجارة حرة

فلسطين: تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يفجران ساحة الصراع

تهديدات في الداخل والخارج.. كيف تستعد إسرائيل لتأمين "الأعياد اليهودية"؟