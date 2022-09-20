تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب بمدن البحيرة بعد خروج عربتى قطار عن القضبان

خصصت محافظة البحيرة، أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بمدن ومراكز المحافظة بعد توقف حركة القطارات بخط السكة الحديد (القاهرة – الإسكندرية)، عقب خروج عربتي قطار ركاب قبل دخول محطة دمنهور الرئيسية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة: «منذ البلاغ بالحادث تم تخصيص أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بجميع المحطات بنطاق المحافظة لنقل الركاب لمكان توجههم مجانًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ».

وأشارت إلى توفير أتوبيسات تابعة للنقل الداخلي، لنقل ركاب قطار بمحطة إيتاي البارود بعد توقفه نتيجة توقف حركة القطارات علي خط ( القاهرة – الإسكندرية)، بعد خروج عربتي قطار الركاب القادم من مرسي مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد قبل دخول محطة دمنهور، بالإضافة لتوفير سيارات من مجمع مواقف دمنهور لنقل ركاب القطار للقاهرة.

توقف حركة القطارات بخط ركاب القاهرة الإسكندرية

توقفت حركة القطارات بخط ركاب "القاهرة- الإسكندرية" وذلك عقب خروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولى من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور أثناء دخول محطة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

وشهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، خروج عربتي قطار ركاب بخط (القاهرة- الإسكندرية)، عن القضبان، أثناء دخول القطار محطة دمنهور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات وأسفر ذلك عن توقف حركة القطارات بالوجه البحري، وتجري حاليًا أعمال إعادة حركة القطارات مرة أخرى.