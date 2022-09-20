الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة تعدى طبيب على مرضى نفسيين داخل مصحة بالقاهرة

مصحة نفسية
مصحة نفسية
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تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها  في بلاغ اتهام من ذوي مرضى نفسيين ومتعاطي المواد المخدرة، ضد طبيب مصحة نفسية يدعى «عمرو»، اتهموه فيه بالتعدي على ذويهم وإحداث إصابتهم بجروح وتسخيرهم للعمل في المصحة.

واستدعت جهات التحقيق الطبيب المتهم، لسماع أقوله عما نسب إليه من اتهامات، وكذا استدعاء المجني عليه لسماع شكواهم، واستدعاء ذوي المجني عليهم للإدلاء بشهادتهم.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض مرضى نفسيين ومدمني المواد المخدرة، للضرب والتعدي والعمل بالسخرة، داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وعلى الفور تم القبض على الطبيب المتهم بالتعدي، وإحالته إلى جهات التحقيق.

الأجهزة الأمنية المجني عليهم جهات التحقيق المختصة متعاطى المواد المخدرة مصحة لعلاج الإدمان مرضى نفسيين منطقة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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