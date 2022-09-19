الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأوكرانى يشكر ألمانيا على الشحنة الجديدة من مدافع الهاوتزر

مدافع الهاوتزر
مدافع الهاوتزر
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وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسينكوف الشكر إلى ألمانيا على الشحنة الجديدة من مدافع الهاوتزر.
وذَكَّر الوزير الحكومة الألمانية أيضا بما تعهدت به في الأسبوع الماضي من توريد قطع إضافية من راجمات الصواريخ مارس 2 وناقلات الأفراد دينجو، وكتب على تويتر أن "المساعدة العسكرية المقدمة من أصدقائنا الألمان هي جزء مهم من نصرنا المشترك على الإرهابيين".
كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه من المنتظر تسليم أوكرانيا أربعة مدافع هاوتزر أخرى من الجيش الألماني، وأوضحت الوزارة أن التسليم سيبدأ على الفور. 

يذكر أن مدافع هاوتزر 2000 هي من قطع المدفعية الثقيلة والتي يصل مداها إلى 40 كيلومترا، ومن المنتظر أن تتضمن عملية تسليم المدافع حزمة ذخيرة أيضا.
من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية أن أوكرانيا أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من مدافع الهاوتزر، ونقل بيان عن وزيرة الدفاع الألمانية كريستيه لامبرشت قولها إن "مدافع هاوتزر المقدمة من ألمانيا وهولندا أثبتت كفاءتها بشكل زائد في القتال".
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن "ألمانيا ستلبي هذه الرغبة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا في حربها الشجاعة في مواجهة الهجوم الروسي الوحشي"، مشيرة إلى أنه بالمدافع الأربعة الجديدة سيرتفع عدد قطع المدفعية المقدمة من ألمانيا إلى 14 قطعة.
يذكر أن أوكرانيا طالبت ألمانيا ودولا غربية أخرى بإمدادها بدبابات قتالية وناقلات جند مدرعة يمكن للقوات أن تستخدمها في عمليات الزحف واستعادة المناطق والمصممة للاستخدام في القتال المباشر.
وتخدم الناقلات المدرعة في نقل الجنود بأكبر قدر من الأمان إلى مناطق القتال ودعمهم في الاشتباكات.
يذكر أنه لا توجد دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قدمت دبابات قتالية غربية الصنع إلى أوكرانيا حتى الآن.
وحرص المستشار الألماني على التأكيد دائما على أن بلاده لن تتخذ مسارات منفردة في هذه القضية.

وزير الدفاع الاوكراني أوليكسي ريسينكوف المانيا مدافع الهاوتزر الحكومة الألمانية راجمات الصواريخ

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