الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدريب أطباء التكليف بالمراكز على استخدام السونار والتعريف بالصحة الإنجابية بالسويس

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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تواصل مديرية الصحة بمحافظة السويس عقد دورات تدريبية عملية لأطباء التكليف بالمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة، استعدادًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتحت رعاية واهتمام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، فقد واصل د. إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، استشاري أمراض النساء والتوليد تدريباته لأطباء التكليف بوحدات ومراكز طب الأسرة وذلك للأسبوع الثاني على التوالي  بمركز صحة مصر.

تضمن التدريب تشغيل واستخدام السونار والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة بأنواعها وكيفية استخدامها والتعريف بالصحة الإنجابيهة والاهتمام بصحة الأم بعد الولادة والتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات باستخدام وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، وقد شمل التدريب الجانبين النظري والعملي.

أوضح مدير مديرية الصحة بمحافظة السويس أن التدريب استهدف الارتقاء بالمهارات الفنية لأطباء التكليف بوحدات ومراكز طب الأسرة، لافتًا إلى أن التدريب قد تقرر تنفيذه أسبوعيًا لأطباء التكليف بوحدات ومراكز طب الأسرة علي دفعات متتالية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية ولخدمة أهالي السويس المترددين على تلك المنشآت الطبية.

السويس التأمين الصحي الشامل التأمين منظومة تنظيم الأسرة

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وائل لطفي

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