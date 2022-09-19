عاشرها معاشرة الأزواج.. إحالة أوراق المتهم بهتك عرض ابنة زوجته للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بإحالة أوراق كهربائي متهم بهتك عرض ابنة زوجته بعد ما عاشرها معاشرة الأزواج بمنطقة بالزاوية الحمراء، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 19 أكتوبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار يحيى عادل عبد اللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب ومصطفى قاسم حسين وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم أ.ع، بالتعدي جنسيا على المجني عليها أ. أ، بغير رضاها إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنية فانفرد بها داخل مسكنه وتعدى عليها ضربا للامتثال له حسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج مغتالا لبراءتها خادشا حيائها حال كونه من المتولين تربيتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.