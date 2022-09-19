الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاشرها معاشرة الأزواج.. إحالة أوراق المتهم بهتك عرض ابنة زوجته للمفتي

اعدام
اعدام
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بإحالة أوراق كهربائي متهم بهتك عرض ابنة زوجته بعد ما عاشرها معاشرة الأزواج  بمنطقة بالزاوية الحمراء، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 19 أكتوبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار يحيى عادل عبد اللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب ومصطفى قاسم حسين وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم أ.ع، بالتعدي جنسيا على المجني عليها أ. أ، بغير رضاها إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنية فانفرد بها داخل مسكنه وتعدى عليها ضربا للامتثال له حسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج مغتالا لبراءتها خادشا حيائها حال كونه من المتولين تربيتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة كهربائي هتك عرض ابنة زوجته تك عرض الزاوية الحمراء

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