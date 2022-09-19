المشدد 15 عامًا لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 12729 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "إسلام س ص" مقيم بإحدى قرى المركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وبندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.