جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل داخل شقة بمدينة نصر

يكثف رجال المباحث من جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل مُتعفِّنة داخل شقة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود جثة في شقة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة "حازم.م.ع" ويرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة متعفنة لمرور عدة أيام على وفاته.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.