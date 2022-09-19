الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل داخل شقة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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يكثف رجال المباحث من جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل مُتعفِّنة داخل شقة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود جثة في شقة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة "حازم.م.ع" ويرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة متعفنة لمرور عدة أيام على وفاته.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

المباحث جثة عامل مدينة نصر عمليات النجدة شقة بمدينة نصر الجثة متعفنة

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