«لهو الأطفال» يقود 3 من أسرة واحدة للسجن المؤبد والمشدد بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 3 أشخاص من أسرة واحدة بالسجن المؤبد لاثنين والمشد 10 سنوات للثالث، لإدانتهم بقتل ميكانيكي بسبب “لهو الأطفال”.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 4405 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، لشهر أبريل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى"محمد كمال نبهان عطيه" 34 عاما، ميكانيكي مقيم بندر بلبيس، في حالة غيبوبة تامة فى حالة حرجة وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتوفى عقب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ.

وتبين من التحقيقات قيام كل من " فهد د ط" 35 عاما وشقيقه " محمد د" وزوج شقيقتهما " إبراهيم ع ف" جيران المجنى عليه بالتعدى عليه بـ"كوريك"، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهم سببها لهو الأطفال، تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.