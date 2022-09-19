الإثنين 19 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لهو الأطفال» يقود 3 من أسرة واحدة للسجن المؤبد والمشدد بالشرقية

متهمين
متهمين
ads

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 3 أشخاص من أسرة واحدة بالسجن المؤبد لاثنين والمشد 10 سنوات للثالث، لإدانتهم بقتل ميكانيكي بسبب “لهو الأطفال”.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 4405 لسنة 2022 جنايات قسم  شرطة بلبيس، لشهر أبريل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى"محمد كمال نبهان عطيه" 34 عاما، ميكانيكي مقيم بندر بلبيس، في حالة غيبوبة تامة  فى حالة حرجة وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتوفى عقب مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ.

وتبين من التحقيقات قيام كل من " فهد د ط" 35 عاما وشقيقه " محمد د"  وزوج شقيقتهما " إبراهيم ع ف" جيران المجنى عليه بالتعدى عليه بـ"كوريك"، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك  إثر حدوث مشاجرة بينهم  سببها لهو الأطفال، تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم  محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المؤبد قتل ميكانيكى الشرقية مركز شرطة بلبيس مستشفى بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

الأكثر قراءة

مهرجان القاهرة للدراما.. تعرف على قائمة المكرمين وموقع عادل إمام

انطلاق الدورة السنوية السادسة عشر لمؤتمر‹‹EFG Hermes One-on-One›› الاستثماري بالأسواق الناشئة والمبتدئة

وزير القوى العاملة لمؤتمر العمل العربى: مصر وفرت «الحماية الاجتماعية» و«الحياة الكريمة» لمواطنيها

الحكومة توجه 23.3 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 5 سنوات

بدء الصلاة على روح الملكة إليزابيث الثانية فى كنيسة وستمنستر آبى

محمد عزت: القيادة السياسية تؤكد على جدية الحوار الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

محمد العسيري

صيف صعب.. شتاء أصعب.. لعنة الله على الحرب

ماجد حبته

تحويل وتمويل التعليم

لواء.حمدى البطران

هموم الأدباء فى مصر

جمال-أسعد

نادى عيون مصر توضيحات غير طائفية

مؤمن المحمدي

قليل البخت

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات في الداخل والخارج.. كيف تستعد إسرائيل لتأمين "الأعياد اليهودية"؟

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة