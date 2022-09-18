أخ ينهى حياة شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالدقهلية

أنهى شخص حياة شقيقه بسبب خلافات على الميراث بإحدى قرى الدقهلية.

البداية بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية كفربهوت، التابعة لمركز نبروه بحدوث واقعة قتل شخص على يد آخر.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مقتل "ع.ب"، ويعمل شيفا بأحد المطاعم.

كشفت التحريات أن شقيقه تعدى عليه بآلة أودت بحياته بسبب الخلاف على الميراث، وأن القاتل يحاول الاستيلاء على الميراث من شقيقه وإخوته، ونشب خلاف بينهما أدى إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه طعنة نافذة أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى نبروه وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.