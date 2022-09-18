السيطرة على حريق خلف معهد السديس الأزهرى بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا على حريق محدود فى مخزن ونباتات هيش خلف معهد السديس الأزهرى بقرية حجازة، التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى مخلفات قديمة ونباتات هيش بمعهد السديس الأزهرى بقرية حجازة.

قامت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بالدفع بـ٥ سيارات إلى موقع الحريق فور تلقى إخطار من غرفة العمليات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.