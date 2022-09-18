الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق خلف معهد السديس الأزهرى بقنا

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا على حريق محدود فى مخزن ونباتات هيش خلف معهد السديس الأزهرى بقرية حجازة، التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى مخلفات قديمة ونباتات هيش بمعهد السديس الأزهرى بقرية حجازة.

قامت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بالدفع بـ٥ سيارات إلى موقع الحريق فور تلقى إخطار من غرفة العمليات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية قنا معهد السديس الأزهرى مركز قوص اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

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