الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب إفريقيا تشهد انقطاعًا حادًا ومتكررًا للتيار الكهربائي

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
ads

تشهد جنوب إفريقيا مجددًا انقطاعًا حادًا في التيار الكهربائي بسبب فشل المنشآت القديمة وسوء الصيانة، وفق ما قالت شركة إسكوم العامة الأحد.

وتُعدّ جنوب إفريقيا أول قوة صناعية في القارة، وتضم نحو 60 مليون نسمة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "إسكوم" اندريه دو رويتر اعتذارًا بسبب الانقطاعات الحادة والمتكررة في مؤتمر صحافي، معلنًا عن "مستوى عالٍ من التقنين هذا الأسبوع".

في مقياس من ثمانية مستويات ممكنة من التقنين، بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة. ويرتب ذلك على السكان والشركات تحمّل انقطاعات يومية لساعات عدة.

وبلغت البلاد المرحلة السادسة من التقنين في يونيو في فترة الشتاء الجنوبي مع زيادة في استهلاك الطاقة وضغط كبير على الإنتاج. وعادة ما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة مع حلول الربيع ابتداءً من سبتمبر إلى انخفاض في الاستهلاك، لا سيما مع توقف استخدام وسائل التدفئة.

وتستفيد "إسكوم" من هذه الفترة لإغلاق وحدات إنتاج بهدف إجراء أعمال صيانة. لكن عددًا كبيرًا من الأعطال في المنشآت بلغ 45 في غضون سبعة أيام أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء.

وقال جان أوبيرهولزر مدير التشغيل في "إسكوم": "سيظل المستوى السادس من التقنين ساريًا حتى تعاود وحدات التوليد العمل بشكل كافٍ".

وبعد سنوات من سوء الإدارة والفساد، أصبحت الشركة العامة غير قادرة على إنتاج طاقة كافية للبلاد الغارقة في الظلام والتي تشهد تظاهرات ضد تدهور الخدمات العامة باستمرار.

وحث دو رويتر مواطني جنوب إفريقيا على استخدام الكهرباء باعتدال، داعيًا إلى إطفاء الأنوار في المكاتب ليلًا وتجنب تشغيل مضخات حمامات السباحة وسخانات المياه خلال ساعات الذروة.

وقال: "إذا أدّى كل فرد دوره يمكننا إدارة الطلب".

وأكد الرئيس التنفيذي أن تطوير قدرة توليد فعالة على نطاق واسع "سيستغرق وقتًا".

وتُنتج جنوب إفريقيا 80 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة الفحم ما يتسبّب بتلوث خطير يندد به ناشطون بيئيون.

وحصلت البلاد على 7,7 مليارات يورو للتحول في مجال الطاقة خلال قمة المناخ "كوب 26".

جنوب أفريقيا التيار الكهربائي ارتفاع درجات الحرارة أعمال صيانة إنتاج الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى دورى الأبطال| تأجيل الدورى الإنجليزى

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

الزمالك يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بثنائية أمام إليكت التشادي

رئيس الأركان يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية

استقرار سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم

القوات المسلحة تستقبل الأبطال المشاركين في بطولة العالم للمصارعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هموم الأدباء فى مصر

جمال-أسعد

نادى عيون مصر توضيحات غير طائفية

مؤمن المحمدي

قليل البخت

محمود خليل

ماذا بقى من التشيع فى مصر؟

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة

رغم زياراتها للشرق الأوسط.. لماذا لم تزُر الملكة إليزابيث إسرائيل؟