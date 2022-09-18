الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سلاح وحشيش وبانجو في حملة أمنية بقنا

الأمن
الأمن
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وجه قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى: ضبط 6 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫100 كيلو جرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ إستمرار الحملات.

الإجراءات القانونية الأسلحة والذخائر مديرية امن قنا حملة أمنية قنا حائزى الأسلحة والذخائر حائزي الاسلحة ضبط متجرى

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