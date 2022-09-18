الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لحارس أمن بحوزته مخدرات بالشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل بمعاقبة حارس أمن بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه، لإدانته في القضية رقم 28492 لسنة 2021، جنايات مركز بلبيس، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "فريج . ع . س" 61 عامًا ويعمل حارس أمن، ومقيم بإحدى قرى المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية مخدرات حارس أمن المشدد

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