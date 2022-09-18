الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاولة سرقة فاشلة تنتهى بـ10 سنوات سجنًا لـ«لصة» فى الإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبد الله بالسجن 10 سنوات لسيدة لاتهامها بالشروع في القتل من أجل السرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18575 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها سرقة المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأنه حال وجود المجني عليها "هـ. ع. ح" 82 سنة، ربة منزل بالشقة محل سكنها حضرت إليها المتهمة "ع. ع. ال" ملثمة، وأوهمتها بأنها إحدى جيرانها، وتطلب المساعدة وعند فتحها باب الشقة فوجئت باعتداء المتهمة عليها برش مادة حارقة على وجهها وضربها واستولت على 3 غوايش ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول، فاستغاثت المجني عليها بالجيران، وتمكنوا من الإمساك بها، وطلبوا الشرطة لها وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمة.

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