السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الأركان الإسرائيلى يزور بولندا وفرنسا

أفيف كوخافي
أفيف كوخافي
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يجري أفيف كوخافي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، زيارة رسمية إلى فرنسا وبولندا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن كوخافي سيجري جولة في معسكر "أوشفيتز بيركيناو"، ويلتقي برئيس أركان كل من بولندا وفرنسا.

وسيعقد كوخافي، خلال زيارته إلى فرنسا، سلسلة اجتماعات مع نظيره الفرنسي بشأن حقل غاز "كاريش"، المتنازع عليه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وتجرى مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، فيما قال مسئولون مطلعون على المفاوضات، إن هناك تقدمًا واضحًا تجاه توقيع اتفاق.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش ترسيم الحدود زيارة رسمية فرنسا بولندا

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