رئيس الأركان الإسرائيلى يزور بولندا وفرنسا

يجري أفيف كوخافي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، زيارة رسمية إلى فرنسا وبولندا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن كوخافي سيجري جولة في معسكر "أوشفيتز بيركيناو"، ويلتقي برئيس أركان كل من بولندا وفرنسا.

وسيعقد كوخافي، خلال زيارته إلى فرنسا، سلسلة اجتماعات مع نظيره الفرنسي بشأن حقل غاز "كاريش"، المتنازع عليه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وتجرى مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، فيما قال مسئولون مطلعون على المفاوضات، إن هناك تقدمًا واضحًا تجاه توقيع اتفاق.