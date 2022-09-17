حبس عامل سنتين لشروعه في قتل شخص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة الشروع في قتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا محاولًا الشروع في قتله وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 30% بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالضرب على المجني عليه بالعصا محدثًا إصابته، ووجهت له النيابة تهمة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة له.