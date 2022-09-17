السبت 17 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور تكثف تواجدها في شوارع القاهرة والجيزة

المرور
المرور
ads

كثفت اليوم السبت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وقامت اﻹدارة العامة للمرور، بشن حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة  بشن حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

الإدارة العامة الشوارع والميادين حركة السيارات أعطال مرورية شن حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 فى مصر

وزيرا السياحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان حديقة شجرة مريم

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 17-9-2022 بالأسواق

إصابة 17 شخصاً فى حادث تصادم بالشرقية

وزيرة البيئة: مصر تتطلع لمشاركة إفريقية مميزة وفعالة فى مؤتمر المناخ «COP27»

الإعلان 16 و10.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

د.كريمة الحفناوى

قضايا الصحة والحوار الوطنى

ماجد حبته

الجمهورية البريطانية!

محمد عبدالعزيز

أخلاق الكبار.. وأخلاق الصغار

د. وليد الخشاب

فى ذكرى ميلاده ووفاته: فؤاد المهندس.. الوجه الباسم لثورة يوليو

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. «رأس البر»

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 جنود من الجيش السورى فى هجوم إسرائيلى على مطار دمشق

انشقاق فى كتلة الأحزاب العربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لنشر 20 ألف عنصر بالضفة الغربية