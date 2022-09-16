الجمعة 16 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الجيزة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر "الحشيش"، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وإعداد تقرير فني.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية. 

وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، ومبلغ مالي. 

وأقر المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، والتي أمرت بما سبق.

 

النيابة العامة الجيزة الطب الشرعي مواد مخدرة مخدر الحشيش سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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