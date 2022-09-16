الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق الغابة الشجرية بمزرعة الصرف الصحى بأخميم

حريق الغابة الشجرية
حريق الغابة الشجرية بمزرعة الصرف الصحي
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شهدت مزرعة الغابات الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بالمنطقة الصحراوي بقرية الكولة دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، نشوب حريق هائل بالمزرعة، قضى على كمية كبيرة من الأشجار الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، حيث نشب الحريق بعدد 3 أحواض، بإجمالي 30 فدانا تقريبا من إجمالي المزرعة البالغة مساحتها 300 فدان، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة الصرف الصحي بالمنطقة الصحراوية بقرية الكولة، دائرة مركز أخميم، وارتفاع ألسنة اللهب، ونظرا لشدة الرياح بالمنطقة الصحراوي تفاقمت النيران في مساحات كبيرة من المزرعة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الحريق لإخماده.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد شريف طنطاوى، مأمور مركز شرطة أخميم، والرائد أحمد خلف، رئيس وحدة مباحث المركز عن نشوب حريق بكمية من الهيش، داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكوله دائرة مركز أخميم انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، بعدد 3 أحواض على مساحة حوالي "30  فدانا" من إجمالي المساحة المقدرة بحوالي "300" فدان.

تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده، وجاري التبريد "دون حدوث إصابات أو خسائر".

مزرعة الغابات المنطقة الصحراوى الكولة محافظة سوهاج حريق هائل 300 فدان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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