أصيبت بكسر فى قاع الجمجمة.. مصرع ربة منزل بمركز طوخ

شهد مركز طوخ سقوط ربة منزل من منور سلم شقة بالطابق الثالث، مما أدى لمصرعها عقب إصابتها في كسر بقاع الجمجمة، وتم نقل جثتها لمستشفى طوخ المركزي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وحفيدها المصاب باشتباه كسر بالجمجمة، ادّعاء سقوطهما من علو.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفاة والمصاب، أكدوا أن "ص ر ا"، 50 سنة، ربة منزل، كانت فى زيارة لنجلتها بمنزلها بمنطقة مشتهر دائرة المركز، وعقب الانتهاء من الزيارة وأثناء رحيلها حملت حفيدها "أ أ ش"، 3 سنوات، وأثناء نزولها من على سلم العقار بالطابق الثالث انزلقت قدمها وسقط أرضا.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الأولى بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، ومصرعها على الفور، وإصابة حفيدها باشتباه كسر بالجمجمة، وجرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.