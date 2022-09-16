الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 16-9-2022

دواجن
دواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وظلت أسعار الدواجن البيضاء بين ٣١ جنيه الي ٣٢ جنيه وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

 

فيما استقرت أيضًا سعر بيض المائدة بين ٦٥ جنيها إلى ٦٩ جنيها وتختلف من بورصة لأخرى.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر.

 

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

 

بلغت أسعار الدواجن البيضاء  للكيلو أقل  سعر 31.00 جنيها وأعلى سعر  32.00 جنيها.

بلغت أسعار الدواجن الساسو للكيلو من 44.00 جنيها إلى  45.00 جنيها.

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بلغت أسعار الدواجن البلدي للكيلو من  35.00 جنيها إلى  36.00 جنيها.

بلغت أسعار الدواجن أمهات أبيض للكيلو من 23.00 جنيها إلى 24.00 جنيها.

 

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 06.50 جنيه إلى  06.75 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم من  06.00 جنيه إلى 06.25 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت بلدي عمر يوم من 03.00 جنيهات إلى 03.25 جنيه.

 

وحسب إبراهيم وجدي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، فقد حققت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بعدما ارتفع حجم الإنتاج 1.2 مليار طائر سنويا.

 

وأكد أن أسعار البيع المحلية أصبحت لأول مرة أقل من الدواجن المستوردة بنسبة لا تقل عن 10٪ بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من دول مثل البرازيل، ما أدى إلى تضاءل حجم الاستيراد لحصة منخفضة جدا لا تتجاوز 4 آلاف طن.

 

سعر كرتونة البيض

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر من   68.00 جنيها إلى  69.00 جنيها.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض  من  66.00 جنيها إلى  67.00 جنيها.

بلغ سعر كرتونة بيض بلدي من 68.00 جنيها إلى 69.00 جنيها.

بلغ سعر كرتونة في بورصة الحمامي  من  67.00 جنيها إلى 69.00 جنيها.

 

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بلغ سعر كرتونة في بورصة البنا  كرتونه من 65.75 جنيه إلى 66.75 جنيه.

 

بورصة الدواجن العمومية

بلغ سعر كرتونة في بورصة أنشاص من  66.00 جنيها إلى 67.00 جنيها.

بلغ سعر كرتونة في بورصة الصحراوي من65.00 جنيها إلى 66.00 جنيها.

بلغ سعر كرتونة في بورصة الزراعي  من 65.00 جنيها إلى  66.00 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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