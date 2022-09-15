التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى «نيل أطفيح»

صرّحت نيابة جنوب الجيزة، الخميس، بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا في مياه النيل بقرية الكداية بمنطقة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

البداية كانت بورود إخطار إلى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بالجيزة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق طفل في مياه النيل بقرية الكداية بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدّعى "محمد.م" 12 عامًا، وباجراء التحريات تبين أنه عقب نزوح الطفل المتوفي إلى مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.