الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بطنطا 4 أيام

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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أمرت نيابة مركز طنطا بحبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل منزلهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إلقاء القبض على المتهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام  المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر على حفرة بعمق 17 مترا مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدي، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، ومجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية.

وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طنطا التنقيب نيابة مركز طنطا شرطة السياحة والآثار الاثار

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