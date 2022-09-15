الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال القاهرة حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة المرج بأسلوب توصيل الأسلاك، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة «عدد 3 أشخاص».

عقب تقنين الإجراءات، بإشراف اللواء علاء بشندى، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص".. وبحوزتهم جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية- مقيم بمحافظة الجيزة".. تم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات «متحصلات وقائع سرقة»، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة القاهرة حبس تشكيل عصابي سرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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