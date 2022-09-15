غرق 3 أطفال فى حادثين منفصلين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج وقوع حادثي غرق، الأول بإحدى الترع بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث لقى طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، والثاني بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي المحافظة، حيث لقى طفل مصرعه غرقًا بنهر النيل أيضًا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بغرق طفلين بترعة دائرة المركز، وانتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين، وبالفحص تبين غرق كل من الطفل "حمدي. ف. ع. ا"، 5 سنوات، وشقيقه الطفل "خالد. ف. ع. ا"، 5 سنوات، ويقيمان بذات الناحية.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال عمهما المدعو "حمدي. ع. ا"، 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو المذكورين على حافة الترعة المواجهة لمنزلهما انزلقت قدم الأول وسقط بها، وحال محاولة الثاني إنقاذه سقط أيضًا، مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما، ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثاني من مركز شرطة دار السلام بغرق طفل بنهر النيل دائرة المركز، وانتقلت وحدة الإنقاذ النهري، "وتم انتشال الجثة"، وبالفحص تبين غرق المدعو "إيهاب. ش. ا. ق. ا" 15 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال والده المدعو "شحات. ا. ق. ا"، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفين الثلاثة.