الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق قتل شابًا لدفاعه عن شقيقته بالمطرية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الدائرة التاسعة شمال، سائق تاكسي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بقتل شاب عمدًا لاعتراضه على التحرش ومضايقة شقيقته بالمطرية.

كان المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "م.س " 28 سنة سائق تاكسي، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وتلقي رئيس قسم شرطة المطرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة "م.م " غارقًا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهم، واتضح ارتكابه للواقعة وقتل المجني عليه، حيث ثبتت التحريات بوجود خلافات بين المتهم والمجني عليه لقيام المتهم بالتعرض لشقيقة المجني عليه ومضايقتها، حيث طعنه في صدره بسلاح أبيض مطواة، فأحدث به إصابته التي أودت بحياته.

وعقب التحريات أمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين" مما تستخدم في الاعتداء على المجني دون مسوغ قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات سائق السجن المشدد 15 سنة قتل شاب المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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