الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 2.5 طن دواجن فاسدة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة التحفظ علي 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لإعدامها تم ضبطها داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بالقاهرة.

وصادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 2.5 طن دواجن فاسدة داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بالقاهرة.

كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم الشهيرة بمحافظة القاهرة، بحوزته 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

النيابة العامة 2 5 طن دواجن مباحث التموين دواجن فاسدة مطعم شهير

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سلاح الشائعات

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