الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل استخدم مزرعة لتجارة المخدرات بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه باتخاذ مزرعة وكرًا لتجارة وتصنيع المواد المخدرة بمركز أطفيح.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا، باتخاذ مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة أطفيح وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي تم ضبط المتهم وبتفتيش المزرعة المشار إليها أمكن ضبط "عدد 115 فرش لجوهر مخدر الحشيش، 50 كيلو لمخدر البانجو، سلاح ناري بندقية آلية، مبلغ مالي، هاتف محمول".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس عاطل تجارة أطفيح تحريات

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وائل لطفي

سلاح الشائعات

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