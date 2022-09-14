الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طفل غريق فى ترعة السويس بالإسماعيلية

جثة طفل
جثة طفل
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نجحت مباحث الإسماعيلية في انتشال جثة طفل غريق في ترعة السويس أمام عزبة العقادة بأبو سلطان.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المواطنين يفيد بغرق نجله "محمود،أ. ب" 12عام طالب بالصف الأول الإعدادى أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بعزبة العقادة التابعة لدائرة مركز فايدب محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى للبحث على جثة الطفل الغريق من الأمس.

وفجر اليوم أثناء خروج المصلين من صلاة الفجر عثروا على جثة الطفل طافية فوق سطح الماء وتمكن الأهالى بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل.

مباحث الإسماعيلية ترعة السويس عزبة العقادة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية طالب

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وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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