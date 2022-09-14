الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

حبس متهم
حبس متهم
ads

قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة سابقًا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

النيابة العامة نشر أخبار كاذبة الأمن القومي للبلاد أحكام القانون والدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

الرئيس السيسى وأمير قطر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

كولر للجنة التخطيط: «الكلمة كلمتي» في قائمة الأهلي الجديدة

مفتوح الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2023 ­­­­­­­

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 وشروط التقليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

سفير إسرائيل بالمغرب يرد على اتهامه بالتحرش الجنسى

الجيش الإسرائيلى يجرى تدريبًا عسكريًا قرب الحدود مع قطاع غزة