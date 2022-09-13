الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أنجب منها طفل.. تأجيل طعن النيابة في براءة المتهم بالتعدي على فتاة المنصورة

محكمة النقض
محكمة النقض
ads

أصدرت محكمة جنح النقض، الثلاثاء، قرارًا يقضي تأجيل طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم بالاعتداء على زميلته وإنجاب طفلة منها، في قضية أمل فتاة الدقهلية إلى جلسة 27  سبتمبر.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي في يوليو 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها كرهًا عنها، بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها، وتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.

وأصدرت محكمة جنح المنصورة حكما ببراءة المتهم من تهم الاغتصاب والخطف، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التى أيدت حكم أول درجة ببراءة المتهم، فقررت النيابة الطعن على القرار.

المستشار حمادة الصاوي الطب الشرعي التحقيق مع المتهم البصمة الوراثية فتاة المنصورة أمل فتاة المنصورة انجاب طفل تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

«الحقوني هيموتوني».. الزوجة الثانية تتآمر لقتل زوجها في غرفة نومه

9 مشروعات عالمية بـ«مليار دولار» تستعد للانطلاق قريبًا

فعاليات اليوم الترفيهي لـ«قادرون باختلاف» بمركز الثقافة السينمائية (صور)

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

ماجد حبته

كتاب للقاعدة ينصف مصر للطيران!

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟