إصابة 3 سيدات فى تصادم سيارة نقل ببنى سويف

أصيبت 3 سيدات بكسور متفرقة بالجسم، الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أجرة على الطريق الزراعى "بنى سويف- الواسطى" أمام قرية بنى حدير شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أجرة أمام قرية بنى حدير نطاق مركز الواسطى شمال المحافظة نجم عنه إصابة 3 سيدات.

انتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى : نشوي نادي حسين 27 سنة مصابه اشتباه ما بعد الارتجاج، وصالحه علي عبد الحميد 35 سنة مصابه اشتباه كسر في العمود الفقري ، لبني حلمي محمد 27 سنه مصابة اشتباه كسر في القدم اليمنى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.