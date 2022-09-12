السجن 15 عامًا للمتهم بتهديد فتاة بصور لها على فيسبوك بسوهاج

أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج حكما بمعاقبة عامل، بالسجن 15 سنة في اتهامه بتهديد المجنى عليها فتاة، على موقع التواصل فيسبوك، بنشر صور شخصية لها، والاعتداء على حرمتها الشخصية بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهم بتهديدها وابتزازها بنشر صورها الشخصية على الفيس بوك، وانتهاك حرمتها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغة وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها المتقدم.