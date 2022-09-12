انقلاب سيارة نصف نقل بها مواطنون فى مياه بحر مويس بالشرقية

تعرضت سيارة نصف نقل لحادث انقلاب بمياه بحر مويس أمام كوبري شفيق دائرة مركز منيا القمح، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات فيما تم الدفع بقسم الإنقاذ النهري لموقع البلاغ لاستخراج المصابين.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يفيد سقوط سيارة محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ.