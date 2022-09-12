الإثنين 12 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نصف نقل بها مواطنون فى مياه بحر مويس بالشرقية

انقلاب سيارة نصف
انقلاب سيارة نصف نقل
ads

تعرضت سيارة نصف نقل لحادث انقلاب بمياه بحر مويس أمام كوبري شفيق دائرة مركز منيا القمح، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات فيما تم الدفع بقسم الإنقاذ النهري لموقع البلاغ لاستخراج المصابين.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يفيد سقوط سيارة محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ.

انقلاب سيارة نصف نقل بحر مويس كوبرى شفيق منيا القمح سيارات الإسعاف الإنقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

رابط شغال.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم فقط 2022

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ثلاثية التكفير والعزلة والحشيشية

محمد العسيري

.. وما دام ع الحلم ناوى.. إياهم يدوشوك

ماجد حبته

تكرار سيناريو عصبة الأمم

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟

إسرائيل تحذر لبنان وحزب الله من تداعيات الإضرار بمصالحها

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟