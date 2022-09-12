الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة 90 قطعة سلاح أبيض فى حدائق القبة

سلاح أبيض
سلاح أبيض
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أمرت نيابة حدائق القبة اليوم الإثنين، بإحالة عاطل لاتهامه بحيازة وتصنيع الأسلحة البيضاء دون ترخيص داخل ورشة للمحاكمة العاجلة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، متخذًا من ورشة ملكه كائنة بدائرة القسم مسرحًا لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المشار إليها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وعُثر بداخل الورشة على 90 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – 14 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام – 6 جرابات جلد خاصة بالأسلحة البيضاء – أدوات التصنيع).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة حدائق القبة تصنيع الأسلحة البيضاء عاطل للمحاكمة العاجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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