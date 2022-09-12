الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إثيوبيا.. استمرار توقف توربينين فى سد النهضة وغلق بوابتى التصريف

سد النهضة
سد النهضة
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أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي استمرار توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف، مشيرا إلى عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

 

وتم غلق بوابتي التصريف في الأول من سبتمبر الجاري، وللمرة الثالثة على التوالي خلال الخمسة عشر يوما الماضية حيث تظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن العمل من خلال عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.

 

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة إلى604 أمتار فوق سطح البحر خلال الأسابيع القادمة حيث يقل معدل الأمطار وكمية الايراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوم، هذا وستفقد البحيرة 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام بمعدل 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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