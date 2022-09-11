الولايات المتحدة.. حريق في كاليفورنيا يتمدد إلى جبال بوسط الولاية

ينتشر حريق الغابات الأخير المسجل في كاليفورنيا سريعًا في جبال وسط الولاية، فيما بدأ عناصر الإطفاء السيطرة على حريق كبير جنوب لوس أنجلوس بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

وجاء على موقع فرق الإطفاء "كال فاير" الإلكتروني الرسم، فقد أتى حريق "موسكيتو فاير" على منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا شمال شرق سان فرانسيسكو في أربعة أيام فقط.

وقالت فرق "كال فاير" إنها احتوت فقط 10 في المائة من الحريق المستعر في أجزاء من مقاطعتي إل دورادو وبلاسير.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد، أبطأ تقدم الحريق فيما تسهم رياح أقوى في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي ما يهدد مئات المنازل، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقالت "كال فاير" إن بلدة فوريست هيل تواجه تهديدًا متعاظمًا "ما استدعى إصدار أوامر إجلاء وتحذيرات".

إجلاء السكان

وطُلب من سكان بلدات جورجتاون وفولكانفيل وبوتل هيل إخلاء المكان في وقت سابق حسب ما ذكرت صحيفة "ساكرامنتو بي".

وقال جوش مانزر من فولكانفيل للصحيفة: "هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إجلاؤنا. لكن هذه المرة هي الأسوأ".

وقالت السلطات إن طائرات ومروحيات تساند الفرق الموجودة على الأرض.

وتمكنت فرق الإطفاء السبت من السيطرة على حريق "فيرفيو" الهائل جنوب لوس أنجلوس بعدما حملت عاصفة مدارية أمطارًا وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة على ما أعلنت السلطات.

وقال مسئولون إن شخصين قضيا في هذا الحريق الذي اندلع خلال موجة قيظ في جنوب غرب الولايات المتحدة، وأتى على 20 مبنى.

ويعاني غرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من جفاف مدمر يفاقمه التغير المناخي الناجم عن الاستخدام المتواصل لمصادر الطاقة الأحفورية.