نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وطريقة الاستعلام للمتقدمين

يكثف آلاف المواطنين البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي خاصة المتقدمين للحصول على الإسكان الاجتماعي، عن طريقة لمعرفة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التى يتزايد الطلب عليها من المواطنين، خاصة لانتشاره في كل محافظات مصر، إلى جانب أنه يوفر وحدات بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ووفقا للقواعد المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، المسؤول عن عملية طرح وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي فيمكن معرفة نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدم عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تظهر المدينة التي تم الحجز بها والمساحة وكافة المعلومات المرتبطة بالتقديم.

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكن للمواطن الاستعلام عن الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي في مصر بالرقم القومي الخاص بمقدم الطلب من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح للمتقدم البيانات من خلال رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن تفاصيل الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي فيما يخص الإعلان رقم 15 كالتالي:

خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا)

الضغط على مركز خدمة المواطنين

اختيار كلمة طلبات

الضغط على متابعة الملفات بشركات الاستعلام

سيتم فتح صفحة الدخول لحسابك على موقع خدمات الصندوق الاجتماعي

كتابة الرقم القومى والرقم السري الخاص بك

تظهر صفح البيانات

ستظهر لك حالة طلبك إذا كان ملفك في شركة الاستعلام

سيتواصل معك موظف هاتفيا خلال أيام من تاريخ الاستعلام

في حالة ظهور رسالة "الطلب ليس في مرحلة الاستعلام"، كرر المرحلة في وقت لاحق لمعرفة مصير الطلب

معرفة حالة الطلب من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي

كما يمكن معرفة حالة الطلب أيضًا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، (اضغط هنا)، واختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وملئ البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة، واستكمال بيانات الوحدة السكنية التي يتم الاستعلام عنها، واختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

الرقم الساخن لمشكلات الإسكان الاجتماعي

كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام الهاتف المخصصة لخدمة العملاء، والتي جاءت على النحو التالي:

٥۹۹۹ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.