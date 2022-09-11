الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وطريقة الاستعلام للمتقدمين

الإسكان
الإسكان
ads

يكثف آلاف المواطنين البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي خاصة  المتقدمين للحصول على الإسكان الاجتماعي، عن طريقة لمعرفة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التى يتزايد الطلب عليها من المواطنين، خاصة لانتشاره في كل محافظات مصر، إلى جانب أنه يوفر وحدات بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ووفقا للقواعد المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، المسؤول عن عملية طرح وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي فيمكن معرفة نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدم عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تظهر المدينة التي تم الحجز بها والمساحة وكافة المعلومات المرتبطة بالتقديم.

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي .. تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري

«الإسكان الاجتماعى» يكشف حقيقة صورة معدلة للإعلان المقبل لحجز وحدات منخفضى الدخل

جهاز النوبارية يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بطنطا ومشروعات كفر الزيات

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

يمكن للمواطن الاستعلام عن الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي في مصر بالرقم القومي الخاص بمقدم الطلب من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح للمتقدم البيانات من خلال رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن تفاصيل الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي فيما يخص الإعلان رقم 15 كالتالي:

خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا)

الضغط على مركز خدمة المواطنين

اختيار كلمة طلبات

الضغط على متابعة الملفات بشركات الاستعلام

سيتم فتح صفحة الدخول لحسابك على موقع خدمات الصندوق الاجتماعي

كتابة الرقم القومى والرقم السري الخاص بك

تظهر صفح البيانات

ستظهر لك حالة طلبك إذا كان ملفك في شركة الاستعلام

سيتواصل معك موظف هاتفيا خلال أيام من تاريخ الاستعلام

في حالة ظهور رسالة "الطلب ليس في مرحلة الاستعلام"، كرر المرحلة في وقت لاحق لمعرفة مصير الطلب

معرفة حالة الطلب من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي

كما يمكن معرفة حالة الطلب أيضًا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، (اضغط هنا)، واختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وملئ البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة، واستكمال بيانات الوحدة السكنية التي يتم الاستعلام عنها، واختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

الرقم الساخن لمشكلات الإسكان الاجتماعي 

كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام الهاتف المخصصة لخدمة العملاء، والتي جاءت على النحو التالي:

٥۹۹۹ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2022 حدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإسكان الاجتماعى

مواد متعلقة

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي .. تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

رابط شغال.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله