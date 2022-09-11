أسعار القطن المصري وضوابط تداوله مع الحكومة

يبحث الفلاحون مع بدء موسم حصاد القطن عن أسعار القطن المصري، ويشتهر القطن المصري الذي يزرع في شهر مارس ويظل في النمو حتى شهر مايو ليتم حصاده في فصل الخريف من كل عام، من أشهر أنواع القطن لأنه قطن طويل التيلة يدخل في صناعة أجود وأفخر أنواع الملابس.

وبدأ جني القطن المصري منذ أسابيع قليلة في أغسطس الماضي، حسب تصريحات هشام مسعد، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والذي أكد على انطلاق موسم جنى القطن فى الثلث الأخير من شهر أغسطس الماضي فى محافظات الصعيد، وهى سوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم.

أسعار القطن المصري

وكان مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، قد أشار أن إنتاجية القطن المصري ستصل إلى 2 مليون و688 ألف قنطار، مقارنة بـ 1.6 مليون قنطار العام الماضى، بزيادة بنسبة %55 .

وسجلت أسعار القطن المصري قياسية لم يسجلها منذ أكثر من 30 عامًا وبلغ متوسط أسعار القطن ببذرته قبل حلجه من المزارعين قرابة 5200 جنيه للقنطار مقابل 2100 جنيه للقنطار سعره القطن فى 2020، وبلغت بعض الأصناف لتصل إلى قرابة 7000 جنيه للقنطار لإنتاج محصول 2021.

وتتراوح أسعار القطن المصري المتداول الموسم الحالي بين 4000 جنيه للقنطار لأصناف الوجه القبلي و5000 جنيه لأصناف الوجه البحري.

أسعار القطن المصري

تداول القطن المصري

ووضعت الحكوم نظام لتداول القطن المصري للعام الجاري، وتتضمن ملامح نظام تداول القطن المصري قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى، حسب قرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح .

كما تشمل ملامح تداول القطن المصري إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات،وربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.