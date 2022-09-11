التحرى عن راكب أجنبى يهرب «الماريجوانا» بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأحد، بحجز راكب أجنبي من أصل مصري، ضبط بحوزته قطعتان من نبات الماريجوانا المخدر، بمطار القاهرة الدولي، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.



وألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إحدى الدول استوقفت قوات الأمن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، ضبط كيسان بداخل كل منهما قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.



وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.