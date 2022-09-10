موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 وجدول توزيعها على المصالح الحكومية والوزارات

يهتم المواطنون العاملون في القطاع العام أو قطاع الأعمال بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 عبر المنصات الإلكترونية والتى من المفترض أن تبدأ يوم 21 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام، عقب الانتهاء من صرف أغسطس، وتنشر الدستور في السطور التالية التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وكالعادة يتم صرف رواتب موظفي 66 هيئة ووزارة حكومية ومصالح وحسب ما أوضحته وزارة المالية فإنه يتم صرف مرتبات و أجور شهر سبتمبر الجاري ابتداء من يوم 21 سبتمبر للمرحلة الأولى، أما عن المرحلة الثانية فتصرف يوم 22 سبتمبر يتم صرف مرتبات شهر سبتمر لموظفي 22 وزارة وهيئة حكومية ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمر فى المرحلة الثالثة يوم 23 سبتمبر ويتم فيها صرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة حكومية، كما تم تخصيص الفترة من 24 -27 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف.

جدول مواعيد قبض موظفي الدولة لشهر سبتمبر :

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمر للعاملين في الدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين من الموظفين والعاملين في 66 وزارة ومصلحة وهيئة وفق جدول صرف محدد سلفًا.

جدول صرف المرتبات المصالح الحكومية لشهر سبتمبر 2022

جدول المصالح الحكومية التي تصرف المرتبات لشهر سبتمبر الأربعاء 21 سبتمبر 2022:

يتم صرف المرتبات للعاملين فى الدولة يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، فى الوزارات التالية:

تصرف لوزارة الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، لوزارة التجارة والصناعة، وزارة الآثار- السياحة، وزارة البترول، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، البيئة، النقل والقوى العاملة .

كما يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 21 سبتمبر لكلا من قطاع الأعمال العام - الثقافة- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الصحة- الاتصالات.

صرف مرتبات العاملين في مديريات الخدمات بالمحافظات يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022:

مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية - مديريات القوى العاملة- مديريات الشئون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق.

جدول المصالح الحكومية التي تصرف يوم المرتبات الخميس 22 سبتمبر 2022:

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2022 في الوزارات التالية:

صرف مرتبات شهر سبتمبر لوزارة الشباب والرياضة- المالية- الاستثمار والتعاون الدولي- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- التخطيط – الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري.

صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في المديريات بالمحافظات كما يلي:

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين.

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات الطب البيطري.

صرف مرتبات شهر سبتمبر فى مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات.

جدول المصالح الحكومية التي تصرف يوم المرتبات السبت 24 سبتمبر 2022

دواوين المحافظات- مجلس الدولة- رئاسة الجمهورية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-الهيئة العامة للرقابة المالية- القضاء والنيابة العامة- رئاسة مجلس الوزراء- اللجنة العليا للانتخابات- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- دار الإفتاء المصرية- هيئة قضايا الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 يتم صرف رواتب باقي العاملين في الوزارات المصالح والهيئات الأخرى التي لم تصرف مرتبات شهر سبتمبر فى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 25 و26 و27 سبتمبر 2022.