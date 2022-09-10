السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب شاحنة مواد بترولية فارغة بطريق الغردقة

ارشيفية
ارشيفية
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تعرضت شاحنة مواد بترولية للانقلاب بعد تفريغ حمولتها بطريق الغردقة- رأس غارب، وأصيب سائقها ومساعده، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر يفيد بانقلاب شاحنة مواد بترولية على جانب الطريق، وتبين أنها فارغة من المواد البترولية، وعند إخطار عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر تم الدفع بسيارات إسعاف من المتمركزة على الطريق السريع.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف إصابة السائق ومساعده بإصابات متفرقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد بترولية الغردقة - رأس غارب الغردقة المواد البترولية البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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