إصابة شخصين فى انقلاب شاحنة مواد بترولية فارغة بطريق الغردقة

تعرضت شاحنة مواد بترولية للانقلاب بعد تفريغ حمولتها بطريق الغردقة- رأس غارب، وأصيب سائقها ومساعده، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر يفيد بانقلاب شاحنة مواد بترولية على جانب الطريق، وتبين أنها فارغة من المواد البترولية، وعند إخطار عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر تم الدفع بسيارات إسعاف من المتمركزة على الطريق السريع.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف إصابة السائق ومساعده بإصابات متفرقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.