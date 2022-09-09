متهم فى 23 قضية.. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقاهرة

حددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في عدد 23 قضية "قتل- شروع فى قتل- سلاح- مخدرات- سرقات"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 5 قضايا "قتل عمد- سلاح ومخدرات"، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على "بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.