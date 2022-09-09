الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

متهم فى 23 قضية.. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقاهرة

جثة
جثة
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حددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في عدد 23 قضية "قتل- شروع فى قتل- سلاح- مخدرات- سرقات"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 5 قضايا "قتل عمد- سلاح ومخدرات"، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على "بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قتل سلاح مديرية امن القاهرة

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