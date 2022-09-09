الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادي النطرون على الطريق الصحراوي في البحيرة، أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي وادى النطرون إصابة 3 أشخاص كسور وكدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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