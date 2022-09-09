إصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادي النطرون على الطريق الصحراوي في البحيرة، أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.