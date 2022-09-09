الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

خلافات حول الميراث.. سيدة تتهم شقيقيها بالاعتداء عليها في الشرابية

حبس
حبس
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كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً استغاثة سيدة من اعتداء أشقائها عليها بالقاهرة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، متضمناً استغاثة سيدة من استيلاء أشقائها على إرثها وتهديدها، كشفت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، عن تحديد السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة وتبين قيامها بتحرير محضر بقسم شرطة الشرابية بتاريخ 29/8/2022 ضد أشقائها ربة منزل، عاطل، لوجود خلافات بينهم حول الميراث بشأن شقة سكنية بدائرة القسم، وذلك لقيامهما بتأجير تلك الشقة إلى أحد الأشخاص دون علمهما، وعقب علمهما توجها إلى الشقة، وقاما بإحداث بعض التلفيات بها، وقيام المستأجر بتحرير محضر ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه، وفي وقتٍ لاحق حضرت الشاكية واتهمت شقيقيها بتهديدها.

 باتخاذ الاجراءات بِإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا التُهم المنسوبة إليهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن اللواء أشرف الجندي فيديو سيدة اللواء محمد عبد الله مدير المباحث

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