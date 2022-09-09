مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نصف نقل على الطريق، نتج عنه وفاة سائق وإصابة عامل تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزي، ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة، ووجود متوفى ومصاب تم نقلهما للمستشفى.

وكشفت خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة، بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بطريق جهينة المؤدي للطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بسيارة نصف نقل.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وإصابة عامل ويقيم بندر طما دائرة مركز طما، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس، من مستقل السيارة الأولى، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وتحويل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصاب ووالد المتوفي، ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.