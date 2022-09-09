الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

6 آلاف مخالفة متنوعة في حملات مرورية مكثفة

مخالفة
مخالفة
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كثفت الخدمات المرورية من تواجدها، بمختلف المحاور والميادين بنطاق القاهرة الكبرى، لتسيير حركة المرور، والتصدي لكافة المعوقات المرورية، ومنع تكدس السيارات، بالإضافة إلى القيام بحملات مكثفة، لمواجهة المخالفين لقواعد وقوانين المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.  

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تحرير أكثر من 6000 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين «تجاوز السرعة القانونية، السير عكس الاتجاه، مخالفة شروط التراخيص، مواقف عشوائية». 

كما كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من خدماتها تحت إشراف اللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، في محيط كافة المشروعات الجاري تنفيذها في محيط القاهرة الكبرى، لتسيير حركة السيارات ومنع حدوث اختناقات مرورية، والعمل على تحقيق أقصى سيولة مرورية ممكنة.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية، على تحقيق الانضباط المروري على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير الراحة لقائدي السيارات بمختلف أنواعها.

الخدمات المرورية القاهرة الكبرى الميادين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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