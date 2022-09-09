الجمعة 09 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 لجميع الأبراج الفلكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يحرص البعض على بداية يومه بالاطلاع على التوقعات التي يحملها إليه برجه الفلكي، وفي السطور التالية نقدم لقرائنا توقعات الأبراج على جميع الأصعدة؛ الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج.

برج الحمل: قد تكون مشغولاً في العمل، ما قد يجعلك متعباً وربما لا تتمكن من قضاء الوقت المناسب في العائلة.

برج الثور: الوضع تحت السيطرة الآن، من المحتمل أن يكون مصيرك معك من حيث المكاسب في الأعمال التجارية.

برج  الجوزاء: قد يكون لديك مشاكل صحية. قد تواجه خسائر في العمل أو في الاستثمار. ينصح بعدم الاستثمار في الأعمال التجارية. 

برج السرطان: تتوقع سماع بعض الأخبار السارة من حيث المهنة، وتكون الحياة المنزلية في أفضل حال.

برج الأسد: قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية، ويدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون، من المحتمل أن تحقق الاستثمارات في الأحجار الكريمة والمجوهرات مكاسب إيجابية في المستقبل القريب.

برج العذراء: يكون لديك نوع من الطاقة التي قد تخلق مكانتك بين الناس.

برج الميزان: قد يكون اليوم مملًا في البداية فقط. يمكنك التحكم في السلبية. قد يتواصل معك أشخاص جدد في مجال العمل.

برج العقرب: صحة الأطفال أفضل الآن قد يدعم زملاؤك عملك، والذي سيتحول إلى نجاح من حيث المشروع قد تتوقع الحصول على بعض الحوافز من الراتب. 

برج القوس: قد تكون مشغولاً اليوم بالتجمع مع العائلة والمناسبات الاجتماعية، وقد تصبح مهذبًا مع الأشخاص من حولك، مما قد يزيد من مكانتك بينهم. 

برج الجدي: تشعر بصحة جيدة، الأمر الذي قد ينعكس في طريقة عملك، قد يكون أداءك جيدًا في جميع مجالات حياتك، مما قد يحسن من مكانتك.

 برج الدلو: يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة. 

 برج الحوت: قد تبدأ يومك بسعادة في العمل، يمكنك اتخاذ قرارات سريعة، والتي قد تزيد من مهاراتك الإدارية، مما قد يعزز مدخراتك ، وبمساعدة شريك عملك.

الثور برج الحمل توقعات الأبراج توقعات الأبراج على جميع الأصعدة لمواليد كل الأبراج حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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