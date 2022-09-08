حزب الأحرار الاشتراكيين رافضا بيان الحركة المدنية: محاولة للابتزاز

أعلن حزب الأحرار الاشتراكيين رفضه التام لبيان الحركة المدنية، واصفًا البيان الصادر منهم بالابتزاز.

وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ردا على بيان الحركة المدنية، أن مناوشات هدم الحوار الوطني قد بدأت عندما فرضت شروط ووضعت معايير تمثل عراقيل في إتمام الحوار.

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن من البداية إصرار الحركة على اغتيال فكرة الترابط والانسجام لخدمة أغراض تريد من خلالها الحركة المدنية بتشويه صورة الحوار بأي شكل خاصة وأن معظم أعضاء هذه الحركة لهم أجندة معروفة ارادو بها مساومة الحاكم.

وتابع درويش، كذلك أن فرض الشروط قبل بدء الحوار معناه عدم القناعة بما سيحدث وأن الفكرة من المشاركة هي إثارة القلاقل ونشر أهداف الحركة فقط، واستخدام أسلوب الضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية وليس تحقيق للصالح العام والاجتماع على أهداف موحدة لإنجاح الحوار الوطني.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للأحزاب أن تعيد اكتشاف نفسها وتتواجد بقوة على الساحة السياسية وأن الحركة المدينة لا تريد الخير للوطن وتريد ان تحقق مآربها الخاصة وأن تقفز على الجميع الأكبر من الأحزاب أفكار مسمومة وشعارات كاذبة كونهم قلة من الأحزاب التي لا تتمتع بأي شعبية وقد لا يعرفهم الشارع المصري وأنه لا ينبغي الخضوع لابتزاز الحركة المدينة ووضعهم في مكانتهم الطبيعية المعدومة.