الخميس 08 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

حزب الأحرار الاشتراكيين رافضا بيان الحركة المدنية: محاولة للابتزاز

طارق درويش
طارق درويش
ads

أعلن حزب الأحرار الاشتراكيين رفضه التام لبيان الحركة المدنية، واصفًا البيان الصادر منهم بالابتزاز.

وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ردا على بيان الحركة المدنية، أن مناوشات هدم الحوار الوطني قد بدأت عندما فرضت شروط ووضعت معايير تمثل عراقيل في إتمام الحوار. 

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن من البداية إصرار الحركة على اغتيال فكرة الترابط والانسجام لخدمة أغراض تريد من خلالها الحركة المدنية بتشويه صورة الحوار بأي شكل خاصة وأن معظم أعضاء هذه الحركة لهم أجندة معروفة ارادو بها مساومة الحاكم.

 وتابع درويش، كذلك أن فرض الشروط قبل بدء الحوار معناه عدم القناعة بما سيحدث وأن الفكرة من المشاركة هي إثارة القلاقل ونشر أهداف الحركة فقط، واستخدام أسلوب الضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية وليس تحقيق للصالح العام والاجتماع على أهداف موحدة لإنجاح الحوار الوطني.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للأحزاب أن تعيد اكتشاف نفسها وتتواجد بقوة على الساحة السياسية وأن الحركة المدينة لا تريد الخير للوطن وتريد ان تحقق مآربها الخاصة وأن تقفز على الجميع الأكبر من الأحزاب أفكار مسمومة وشعارات كاذبة كونهم قلة من الأحزاب التي لا تتمتع بأي شعبية وقد لا يعرفهم الشارع المصري وأنه لا ينبغي الخضوع لابتزاز الحركة المدينة ووضعهم في مكانتهم الطبيعية المعدومة.

حزب الاحرار الاشتراكيين الحركة المدنية طارق درويش بيان الحركة المدنية الحوار الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقود جهود مواجهة تغير المناخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

"ملاحق" بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

الحسين عبدالرازق

قبلة على قدم أمى!

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»